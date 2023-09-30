100 Norveç kronundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile NOK → CNY çevirin

100 nok
68,22 cny

1.00000 NOK = 0.68220 CNY

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NOK → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 CNY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Çin Yuanı RMB
1 NOK0.68220 CNY
5 NOK3.41102 CNY
10 NOK6.82205 CNY
20 NOK13.64410 CNY
50 NOK34.11025 CNY
100 NOK68.22050 CNY
250 NOK170.55125 CNY
500 NOK341.10250 CNY
1000 NOK682.20500 CNY
2000 NOK1364.41000 CNY
5000 NOK3411.02500 CNY
10000 NOK6822.05000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Norveç Kronu
1 CNY1.46584 NOK
5 CNY7.32920 NOK
10 CNY14.65840 NOK
20 CNY29.31680 NOK
50 CNY73.29200 NOK
100 CNY146.58400 NOK
250 CNY366.46000 NOK
500 CNY732.92000 NOK
1000 CNY1465.84000 NOK
2000 CNY2931.68000 NOK
5000 CNY7329.20000 NOK
10000 CNY14658.40000 NOK