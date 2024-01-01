Nikaragua kordobasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile NIO → WST çevirin

1.000 nio
74,08 wst

1.00000 NIO = 0.07408 WST

15:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559351.07889.48951.452871.651220.9474918.3877
1 GBP1.1683111.25945104.5521.697421.929161.1069621.4827
1 USD0.927650.793997183.01441.347751.531750.8789517.0572
1 INR0.01117450.009564570.012046110.01623510.01845160.01058790.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Samoa Talası
1 NIO0.07408 WST
5 NIO0.37040 WST
10 NIO0.74081 WST
20 NIO1.48162 WST
50 NIO3.70405 WST
100 NIO7.40810 WST
250 NIO18.52025 WST
500 NIO37.04050 WST
1000 NIO74.08100 WST
2000 NIO148.16200 WST
5000 NIO370.40500 WST
10000 NIO740.81000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Nikaragua Kordobası
1 WST13.49870 NIO
5 WST67.49350 NIO
10 WST134.98700 NIO
20 WST269.97400 NIO
50 WST674.93500 NIO
100 WST1349.87000 NIO
250 WST3374.67500 NIO
500 WST6749.35000 NIO
1000 WST13498.70000 NIO
2000 WST26997.40000 NIO
5000 WST67493.50000 NIO
10000 WST134987.00000 NIO