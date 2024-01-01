100 Samoa talasından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile WST → NIO çevirin

1,000WS$ WST = 13,43C$ NIO

05:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 WST → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,655413,7353
Düşük13,294813,2948
Ortalama13,496313,5843
Değişim-0.34%-0.79%
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1 WST → NIO istatistikleri

WST → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6554, en düşük 13,2948 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,4963 oldu. WST → NIO kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

WST → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,7353, en düşük 13,2948 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,5843 oldu. WST → NIO kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9671,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62819,0191,4840,83689,3481,418
1 AUD0,650,614111,6860,9120,51354,8980,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Nikaragua Kordobası
1 WST13,42680 NIO
5 WST67,13400 NIO
10 WST134,26800 NIO
20 WST268,53600 NIO
50 WST671,34000 NIO
100 WST1.342,68000 NIO
250 WST3.356,70000 NIO
500 WST6.713,40000 NIO
1000 WST13.426,80000 NIO
2000 WST26.853,60000 NIO
5000 WST67.134,00000 NIO
10000 WST134.268,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Samoa Talası
1 NIO0,07448 WST
5 NIO0,37239 WST
10 NIO0,74478 WST
20 NIO1,48956 WST
50 NIO3,72391 WST
100 NIO7,44781 WST
250 NIO18,61953 WST
500 NIO37,23905 WST
1000 NIO74,47810 WST
2000 NIO148,95620 WST
5000 NIO372,39050 WST
10000 NIO744,78100 WST