10 Nikaragua kordobasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile NIO → WST çevirin

10 nio
0.76 wst

1.00000 NIO = 0.07552 WST

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NIO → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NIO → 0 WST
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nikaragua kordobası

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Samoa Talası
1 NIO0.07552 WST
5 NIO0.37759 WST
10 NIO0.75518 WST
20 NIO1.51035 WST
50 NIO3.77588 WST
100 NIO7.55177 WST
250 NIO18.87942 WST
500 NIO37.75885 WST
1000 NIO75.51770 WST
2000 NIO151.03540 WST
5000 NIO377.58850 WST
10000 NIO755.17700 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Nikaragua Kordobası
1 WST13.24190 NIO
5 WST66.20950 NIO
10 WST132.41900 NIO
20 WST264.83800 NIO
50 WST662.09500 NIO
100 WST1324.19000 NIO
250 WST3310.47500 NIO
500 WST6620.95000 NIO
1000 WST13241.90000 NIO
2000 WST26483.80000 NIO
5000 WST66209.50000 NIO
10000 WST132419.00000 NIO