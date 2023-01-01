250 Nijerya nairasından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile NGN → GTQ çevirin

250 ngn
2,55 gtq

1.00000 NGN = 0.01021 GTQ

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → GTQ çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 GTQ
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Guatemala Quetzalı
1 NGN0.01021 GTQ
5 NGN0.05103 GTQ
10 NGN0.10205 GTQ
20 NGN0.20410 GTQ
50 NGN0.51025 GTQ
100 NGN1.02050 GTQ
250 NGN2.55125 GTQ
500 NGN5.10250 GTQ
1000 NGN10.20500 GTQ
2000 NGN20.41000 GTQ
5000 NGN51.02500 GTQ
10000 NGN102.05000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Nijerya Nairası
1 GTQ97.99160 NGN
5 GTQ489.95800 NGN
10 GTQ979.91600 NGN
20 GTQ1959.83200 NGN
50 GTQ4899.58000 NGN
100 GTQ9799.16000 NGN
250 GTQ24497.90000 NGN
500 GTQ48995.80000 NGN
1000 GTQ97991.60000 NGN
2000 GTQ195983.20000 NGN
5000 GTQ489958.00000 NGN
10000 GTQ979916.00000 NGN