500 Malezya ringitinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile MYR → TJS çevirin

500 myr
1.169,80 tjs

1.00000 MYR = 2.33960 TJS

9:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

MYR → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 TJS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Tacikistan Somonu
1 MYR2.33960 TJS
5 MYR11.69800 TJS
10 MYR23.39600 TJS
20 MYR46.79200 TJS
50 MYR116.98000 TJS
100 MYR233.96000 TJS
250 MYR584.90000 TJS
500 MYR1169.80000 TJS
1000 MYR2339.60000 TJS
2000 MYR4679.20000 TJS
5000 MYR11698.00000 TJS
10000 MYR23396.00000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Malezya Ringiti
1 TJS0.42742 MYR
5 TJS2.13712 MYR
10 TJS4.27424 MYR
20 TJS8.54848 MYR
50 TJS21.37120 MYR
100 TJS42.74240 MYR
250 TJS106.85600 MYR
500 TJS213.71200 MYR
1000 TJS427.42400 MYR
2000 TJS854.84800 MYR
5000 TJS2137.12000 MYR
10000 TJS4274.24000 MYR