Maldivler rufiyaasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MVR → JEP çevirin

1.000 mvr
52,36 jep

1.00000 MVR = 0.05236 JEP

13:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8569151.076689.37571.454811.65110.9486518.3692
1 GBP1.1669811.25635104.2981.697711.926771.1070521.4361
1 USD0.928850.795957183.01661.35131.533620.8811517.0622
1 INR0.01118870.009587920.012045810.01627750.01847370.01061410.205528

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Jersey poundu
1 MVR0.05236 JEP
5 MVR0.26178 JEP
10 MVR0.52357 JEP
20 MVR1.04714 JEP
50 MVR2.61785 JEP
100 MVR5.23570 JEP
250 MVR13.08925 JEP
500 MVR26.17850 JEP
1000 MVR52.35700 JEP
2000 MVR104.71400 JEP
5000 MVR261.78500 JEP
10000 MVR523.57000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Maldivler Rufiyaası
1 JEP19.09960 MVR
5 JEP95.49800 MVR
10 JEP190.99600 MVR
20 JEP381.99200 MVR
50 JEP954.98000 MVR
100 JEP1909.96000 MVR
250 JEP4774.90000 MVR
500 JEP9549.80000 MVR
1000 JEP19099.60000 MVR
2000 JEP38199.20000 MVR
5000 JEP95498.00000 MVR
10000 JEP190996.00000 MVR