1 Mauritius rupisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile MUR → PGK çevirin

1 mur
0,08 pgk

1,000 MUR = 0,08095 PGK

13:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Mauritius rupisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 MUR0,08095 PGK
5 MUR0,40475 PGK
10 MUR0,80950 PGK
20 MUR1,61899 PGK
50 MUR4,04749 PGK
100 MUR8,09497 PGK
250 MUR20,23742 PGK
500 MUR40,47485 PGK
1000 MUR80,94970 PGK
2000 MUR161,89940 PGK
5000 MUR404,74850 PGK
10000 MUR809,49700 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Mauritius Rupisi
1 PGK12,35330 MUR
5 PGK61,76650 MUR
10 PGK123,53300 MUR
20 PGK247,06600 MUR
50 PGK617,66500 MUR
100 PGK1.235,33000 MUR
250 PGK3.088,32500 MUR
500 PGK6.176,65000 MUR
1000 PGK12.353,30000 MUR
2000 PGK24.706,60000 MUR
5000 PGK61.766,50000 MUR
10000 PGK123.533,00000 MUR