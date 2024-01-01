5.000 Makau patacasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MOP → IDR çevirin

5.000 mop
9.813.950 idr

1,000 MOP = 1.963 IDR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Endonezya Rupisi
1 MOP1.962,79000 IDR
5 MOP9.813,95000 IDR
10 MOP19.627,90000 IDR
20 MOP39.255,80000 IDR
50 MOP98.139,50000 IDR
100 MOP196.279,00000 IDR
250 MOP490.697,50000 IDR
500 MOP981.395,00000 IDR
1000 MOP1.962.790,00000 IDR
2000 MOP3.925.580,00000 IDR
5000 MOP9.813.950,00000 IDR
10000 MOP19.627.900,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Makau Patakası
1 IDR0,00051 MOP
5 IDR0,00255 MOP
10 IDR0,00509 MOP
20 IDR0,01019 MOP
50 IDR0,02547 MOP
100 IDR0,05095 MOP
250 IDR0,12737 MOP
500 IDR0,25474 MOP
1000 IDR0,50948 MOP
2000 IDR1,01896 MOP
5000 IDR2,54740 MOP
10000 IDR5,09479 MOP