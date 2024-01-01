bin Makau patacasından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MOP → CNY çevirin

1.000 mop
896,52 cny

1,000 MOP = 0,8965 CNY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Çin Yuanı RMB
1 MOP0,89652 CNY
5 MOP4,48261 CNY
10 MOP8,96522 CNY
20 MOP17,93044 CNY
50 MOP44,82610 CNY
100 MOP89,65220 CNY
250 MOP224,13050 CNY
500 MOP448,26100 CNY
1000 MOP896,52200 CNY
2000 MOP1.793,04400 CNY
5000 MOP4.482,61000 CNY
10000 MOP8.965,22000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Makau Patakası
1 CNY1,11542 MOP
5 CNY5,57710 MOP
10 CNY11,15420 MOP
20 CNY22,30840 MOP
50 CNY55,77100 MOP
100 CNY111,54200 MOP
250 CNY278,85500 MOP
500 CNY557,71000 MOP
1000 CNY1.115,42000 MOP
2000 CNY2.230,84000 MOP
5000 CNY5.577,10000 MOP
10000 CNY11.154,20000 MOP