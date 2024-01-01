Moğol tugrikinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile MNT → TTD çevirin

1.000 mnt
2,00 ttd

1.00000 MNT = 0.00200 TTD

12:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8560751.074589.22111.454281.651930.94811518.3489
1 GBP1.1681211.25515104.2211.698781.929661.1075121.4338
1 USD0.930650.796718183.0351.353451.53740.8823517.0767
1 INR0.01120810.009594960.012043110.01629980.01851510.01062620.205657

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Trinidad ve Tobago Doları
1 MNT0.00200 TTD
5 MNT0.00998 TTD
10 MNT0.01995 TTD
20 MNT0.03990 TTD
50 MNT0.09975 TTD
100 MNT0.19950 TTD
250 MNT0.49875 TTD
500 MNT0.99751 TTD
1000 MNT1.99501 TTD
2000 MNT3.99002 TTD
5000 MNT9.97505 TTD
10000 MNT19.95010 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Moğol Tugriki
1 TTD501.25100 MNT
5 TTD2506.25500 MNT
10 TTD5012.51000 MNT
20 TTD10025.02000 MNT
50 TTD25062.55000 MNT
100 TTD50125.10000 MNT
250 TTD125312.75000 MNT
500 TTD250625.50000 MNT
1000 TTD501251.00000 MNT
2000 TTD1002502.00000 MNT
5000 TTD2506255.00000 MNT
10000 TTD5012510.00000 MNT