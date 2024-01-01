10 bin Moğol tugrikinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MNT → MAD çevirin

10.000 mnt
29,73 mad

1,000 MNT = 0,002973 MAD

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10,8031,5471,68418,8620,9483,6091,377
1 GBP1,24511,9272,09723,4831,17104,0941,715
1 AUD0,6460,51911,08912,190,60754,0330,89
1 NZD0,5940,4770,919111,1980,55849,6390,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Fas Dirhemi
1 MNT0,00297 MAD
5 MNT0,01487 MAD
10 MNT0,02973 MAD
20 MNT0,05946 MAD
50 MNT0,14866 MAD
100 MNT0,29731 MAD
250 MNT0,74328 MAD
500 MNT1,48657 MAD
1000 MNT2,97313 MAD
2000 MNT5,94626 MAD
5000 MNT14,86565 MAD
10000 MNT29,73130 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Moğol Tugriki
1 MAD336,34600 MNT
5 MAD1.681,73000 MNT
10 MAD3.363,46000 MNT
20 MAD6.726,92000 MNT
50 MAD16.817,30000 MNT
100 MAD33.634,60000 MNT
250 MAD84.086,50000 MNT
500 MAD168.173,00000 MNT
1000 MAD336.346,00000 MNT
2000 MAD672.692,00000 MNT
5000 MAD1.681.730,00000 MNT
10000 MAD3.363.460,00000 MNT