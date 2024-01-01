250 Myanmar kyatından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MMK → NGN çevirin

250 mmk
197,56 ngn

1,000K MMK = 0,7902₦ NGN

23:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,79020,7902
Düşük0,72320,6352
Ortalama0,75540,7187
Değişim9.27%20.46%
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1 MMK → NGN istatistikleri

MMK → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7902, en düşük 0,7232 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7554 oldu. MMK → NGN kurundaki değişiklik 9.27 değerindeydi.

MMK → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7902, en düşük 0,6352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7187 oldu. MMK → NGN kurundaki değişiklik 20.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5711,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62610,6681,10913,180,5665,219
1 EUR1,07938,3761,49811,66119,7370,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Nijerya Nairası
1 MMK0,79023 NGN
5 MMK3,95114 NGN
10 MMK7,90228 NGN
20 MMK15,80456 NGN
50 MMK39,51140 NGN
100 MMK79,02280 NGN
250 MMK197,55700 NGN
500 MMK395,11400 NGN
1000 MMK790,22800 NGN
2000 MMK1.580,45600 NGN
5000 MMK3.951,14000 NGN
10000 MMK7.902,28000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Myanmar Kyatı
1 NGN1,26546 MMK
5 NGN6,32730 MMK
10 NGN12,65460 MMK
20 NGN25,30920 MMK
50 NGN63,27300 MMK
100 NGN126,54600 MMK
250 NGN316,36500 MMK
500 NGN632,73000 MMK
1000 NGN1.265,46000 MMK
2000 NGN2.530,92000 MMK
5000 NGN6.327,30000 MMK
10000 NGN12.654,60000 MMK