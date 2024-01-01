10 Myanmar kyatından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MMK → NGN çevirin

10 mmk
7,90 ngn

1,000K MMK = 0,7902₦ NGN

23:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,79020,7902
Düşük0,72320,6352
Ortalama0,75540,7187
Değişim9.26%20.45%
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1 MMK → NGN istatistikleri

MMK → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7902, en düşük 0,7232 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7554 oldu. MMK → NGN kurundaki değişiklik 9.26 değerindeydi.

MMK → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7902, en düşük 0,6352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7187 oldu. MMK → NGN kurundaki değişiklik 20.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5681,3880,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62410,6681,10913,1680,5665,22
1 EUR1,07938,3741,49811,6619,7210,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Nijerya Nairası
1 MMK0,79016 NGN
5 MMK3,95081 NGN
10 MMK7,90161 NGN
20 MMK15,80322 NGN
50 MMK39,50805 NGN
100 MMK79,01610 NGN
250 MMK197,54025 NGN
500 MMK395,08050 NGN
1000 MMK790,16100 NGN
2000 MMK1.580,32200 NGN
5000 MMK3.950,80500 NGN
10000 MMK7.901,61000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Myanmar Kyatı
1 NGN1,26556 MMK
5 NGN6,32780 MMK
10 NGN12,65560 MMK
20 NGN25,31120 MMK
50 NGN63,27800 MMK
100 NGN126,55600 MMK
250 NGN316,39000 MMK
500 NGN632,78000 MMK
1000 NGN1.265,56000 MMK
2000 NGN2.531,12000 MMK
5000 NGN6.327,80000 MMK
10000 NGN12.655,60000 MMK