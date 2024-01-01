50 Myanmar kyatından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → LRD çevirin

50 mmk
4,65 lrd

1,000K MMK = 0,09299L$ LRD

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09300,0930
Düşük0,09250,0919
Ortalama0,09270,0923
Değişim0.53%1.17%
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1 MMK → LRD istatistikleri

MMK → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0930, en düşük 0,0925 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0927 oldu. MMK → LRD kurundaki değişiklik 0.53 değerindeydi.

MMK → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0930, en düşük 0,0919 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0923 oldu. MMK → LRD kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5521,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61310,6681,10913,1650,5665,22
1 EUR1,07938,3581,49811,66219,7170,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Liberya Doları
1 MMK0,09299 LRD
5 MMK0,46494 LRD
10 MMK0,92987 LRD
20 MMK1,85974 LRD
50 MMK4,64936 LRD
100 MMK9,29871 LRD
250 MMK23,24678 LRD
500 MMK46,49355 LRD
1000 MMK92,98710 LRD
2000 MMK185,97420 LRD
5000 MMK464,93550 LRD
10000 MMK929,87100 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Myanmar Kyatı
1 LRD10,75420 MMK
5 LRD53,77100 MMK
10 LRD107,54200 MMK
20 LRD215,08400 MMK
50 LRD537,71000 MMK
100 LRD1.075,42000 MMK
250 LRD2.688,55000 MMK
500 LRD5.377,10000 MMK
1000 LRD10.754,20000 MMK
2000 LRD21.508,40000 MMK
5000 LRD53.771,00000 MMK
10000 LRD107.542,00000 MMK