10 bin Myanmar kyatından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MMK → GEL çevirin

10.000 mmk
12,90 gel

1,000K MMK = 0,001290₾ GEL

22:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0014
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim-3.11%1.28%
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1 MMK → GEL istatistikleri

MMK → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. MMK → GEL kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

MMK → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. MMK → GEL kurundaki değişiklik 1.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5491,3880,9271,5418,2710,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,61810,6681,10913,1670,5665,221
1 EUR1,07938,3621,49711,66119,7170,8487,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Gürcistan Larisi
1 MMK0,00129 GEL
5 MMK0,00645 GEL
10 MMK0,01290 GEL
20 MMK0,02579 GEL
50 MMK0,06448 GEL
100 MMK0,12897 GEL
250 MMK0,32242 GEL
500 MMK0,64485 GEL
1000 MMK1,28969 GEL
2000 MMK2,57938 GEL
5000 MMK6,44845 GEL
10000 MMK12,89690 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Myanmar Kyatı
1 GEL775,38000 MMK
5 GEL3.876,90000 MMK
10 GEL7.753,80000 MMK
20 GEL15.507,60000 MMK
50 GEL38.769,00000 MMK
100 GEL77.538,00000 MMK
250 GEL193.845,00000 MMK
500 GEL387.690,00000 MMK
1000 GEL775.380,00000 MMK
2000 GEL1.550.760,00000 MMK
5000 GEL3.876.900,00000 MMK
10000 GEL7.753.800,00000 MMK