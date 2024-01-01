50 Gürcistan larisinden Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile GEL → MMK çevirin

50 gel
38.732,55 mmk

1,000₾ GEL = 774,7K MMK

01:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek779,7250787,1980
Düşük751,2620732,7780
Ortalama771,0416761,5594
Değişim3.11%-1.36%
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1 GEL → MMK istatistikleri

GEL → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 779,7250, en düşük 751,2620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 771,0416 oldu. GEL → MMK kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

GEL → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 787,1980, en düşük 732,7780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 761,5594 oldu. GEL → MMK kurundaki değişiklik -1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6451,4961,6550,94920,22
1 GBP1,18711,286107,6171,7761,9651,12724,006
1 USD0,9230,778183,6861,3811,5280,87718,668
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Myanmar Kyatı
1 GEL774,65100 MMK
5 GEL3.873,25500 MMK
10 GEL7.746,51000 MMK
20 GEL15.493,02000 MMK
50 GEL38.732,55000 MMK
100 GEL77.465,10000 MMK
250 GEL193.662,75000 MMK
500 GEL387.325,50000 MMK
1000 GEL774.651,00000 MMK
2000 GEL1.549.302,00000 MMK
5000 GEL3.873.255,00000 MMK
10000 GEL7.746.510,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Gürcistan Larisi
1 MMK0,00129 GEL
5 MMK0,00645 GEL
10 MMK0,01291 GEL
20 MMK0,02582 GEL
50 MMK0,06455 GEL
100 MMK0,12909 GEL
250 MMK0,32273 GEL
500 MMK0,64545 GEL
1000 MMK1,29090 GEL
2000 MMK2,58180 GEL
5000 MMK6,45450 GEL
10000 MMK12,90900 GEL