Makedonya dinarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MKD → JEP çevirin

1.000 mkd
13,89 jep

1.00000 MKD = 0.01389 JEP

12:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8558451.0737589.16821.454021.652050.9482718.3292
1 GBP1.1684411.2546104.1871.698921.93031.1079921.4164
1 USD0.93130.797067183.04371.354151.538580.8831517.0703
1 INR0.01121480.009598160.012041810.01630650.01852740.01063480.205558

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Makedonya dinarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

MKD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Jersey poundu
1 MKD0.01389 JEP
5 MKD0.06944 JEP
10 MKD0.13887 JEP
20 MKD0.27775 JEP
50 MKD0.69438 JEP
100 MKD1.38875 JEP
250 MKD3.47188 JEP
500 MKD6.94375 JEP
1000 MKD13.88750 JEP
2000 MKD27.77500 JEP
5000 MKD69.43750 JEP
10000 MKD138.87500 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Makedonya Dinarı
1 JEP72.00710 MKD
5 JEP360.03550 MKD
10 JEP720.07100 MKD
20 JEP1440.14200 MKD
50 JEP3600.35500 MKD
100 JEP7200.71000 MKD
250 JEP18001.77500 MKD
500 JEP36003.55000 MKD
1000 JEP72007.10000 MKD
2000 JEP144014.20000 MKD
5000 JEP360035.50000 MKD
10000 JEP720071.00000 MKD