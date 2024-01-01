100 Makedonya dinarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MKD → GBP çevirin

100 mkd
1,38 gbp

1,000ден MKD = 0,01377£ GBP

19:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01380,0140
Düşük0,01360,0136
Ortalama0,01370,0138
Değişim0.21%-1.06%
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1 MKD → GBP istatistikleri

MKD → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0138, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0137 oldu. MKD → GBP kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

MKD → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0140, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0138 oldu. MKD → GBP kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2671,3870,9261,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7181,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / İngiliz Pound Sterlini
1 MKD0,01377 GBP
5 MKD0,06886 GBP
10 MKD0,13771 GBP
20 MKD0,27543 GBP
50 MKD0,68857 GBP
100 MKD1,37713 GBP
250 MKD3,44283 GBP
500 MKD6,88565 GBP
1000 MKD13,77130 GBP
2000 MKD27,54260 GBP
5000 MKD68,85650 GBP
10000 MKD137,71300 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Makedonya Dinarı
1 GBP72,61450 MKD
5 GBP363,07250 MKD
10 GBP726,14500 MKD
20 GBP1.452,29000 MKD
50 GBP3.630,72500 MKD
100 GBP7.261,45000 MKD
250 GBP18.153,62500 MKD
500 GBP36.307,25000 MKD
1000 GBP72.614,50000 MKD
2000 GBP145.229,00000 MKD
5000 GBP363.072,50000 MKD
10000 GBP726.145,00000 MKD