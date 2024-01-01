5.000 Makedonya dinarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MKD → EGP çevirin

5.000 mkd
4.272,99 egp

1,000ден MKD = 0,8546E£ EGP

19:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,85640,8564
Düşük0,83980,8221
Ortalama0,84960,8377
Değişim1.77%2.03%
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1 MKD → EGP istatistikleri

MKD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8564, en düşük 0,8398 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8496 oldu. MKD → EGP kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

MKD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8564, en düşük 0,8221 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8377 oldu. MKD → EGP kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2751,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17610,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7241,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Mısır Lirası
1 MKD0,85460 EGP
5 MKD4,27299 EGP
10 MKD8,54598 EGP
20 MKD17,09196 EGP
50 MKD42,72990 EGP
100 MKD85,45980 EGP
250 MKD213,64950 EGP
500 MKD427,29900 EGP
1000 MKD854,59800 EGP
2000 MKD1.709,19600 EGP
5000 MKD4.272,99000 EGP
10000 MKD8.545,98000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Makedonya Dinarı
1 EGP1,17014 MKD
5 EGP5,85070 MKD
10 EGP11,70140 MKD
20 EGP23,40280 MKD
50 EGP58,50700 MKD
100 EGP117,01400 MKD
250 EGP292,53500 MKD
500 EGP585,07000 MKD
1000 EGP1.170,14000 MKD
2000 EGP2.340,28000 MKD
5000 EGP5.850,70000 MKD
10000 EGP11.701,40000 MKD