bin Mısır lirasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → MKD çevirin

1,000E£ EGP = 1,186ден MKD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 EGP → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,18571,1857
Düşük1,14641,1317
Ortalama1,16711,1535
Değişim1.85%3.61%
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1 EGP → MKD istatistikleri

EGP → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1857, en düşük 1,1464 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1671 oldu. EGP → MKD kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

EGP → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1857, en düşük 1,1317 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1535 oldu. EGP → MKD kurundaki değişiklik 3.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Makedonya Dinarı
1 EGP1,18572 MKD
5 EGP5,92860 MKD
10 EGP11,85720 MKD
20 EGP23,71440 MKD
50 EGP59,28600 MKD
100 EGP118,57200 MKD
250 EGP296,43000 MKD
500 EGP592,86000 MKD
1000 EGP1.185,72000 MKD
2000 EGP2.371,44000 MKD
5000 EGP5.928,60000 MKD
10000 EGP11.857,20000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Mısır Lirası
1 MKD0,84337 EGP
5 MKD4,21684 EGP
10 MKD8,43368 EGP
20 MKD16,86736 EGP
50 MKD42,16840 EGP
100 MKD84,33680 EGP
250 MKD210,84200 EGP
500 MKD421,68400 EGP
1000 MKD843,36800 EGP
2000 MKD1.686,73600 EGP
5000 MKD4.216,84000 EGP
10000 MKD8.433,68000 EGP