10 Madagaskar ariarisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MGA → KWD çevirin

10 mga
0,001 kwd

1,000Ar MGA = 0,00006736ك KWD

18:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-1.88%-3.10%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → KWD istatistikleri

MGA → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. MGA → KWD kurundaki değişiklik -1.88 değerindeydi.

MGA → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. MGA → KWD kurundaki değişiklik -3.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2731,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,7121,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1631,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1421,70323,2761,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kuveyt Dinarı
1 MGA0,00007 KWD
5 MGA0,00034 KWD
10 MGA0,00067 KWD
20 MGA0,00135 KWD
50 MGA0,00337 KWD
100 MGA0,00674 KWD
250 MGA0,01684 KWD
500 MGA0,03368 KWD
1000 MGA0,06736 KWD
2000 MGA0,13471 KWD
5000 MGA0,33679 KWD
10000 MGA0,67357 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Madagaskar Ariarisi
1 KWD14.846,20000 MGA
5 KWD74.231,00000 MGA
10 KWD148.462,00000 MGA
20 KWD296.924,00000 MGA
50 KWD742.310,00000 MGA
100 KWD1.484.620,00000 MGA
250 KWD3.711.550,00000 MGA
500 KWD7.423.100,00000 MGA
1000 KWD14.846.200,00000 MGA
2000 KWD29.692.400,00000 MGA
5000 KWD74.231.000,00000 MGA
10000 KWD148.462.000,00000 MGA