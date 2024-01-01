250 Kuveyt dinarından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile KWD → MGA çevirin

1,000ك KWD = 15.130Ar MGA

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → MGA çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MGA
1 KWD → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek15.128,900015.128,9000
Düşük14.930,000014.788,3000
Ortalama15.018,116714.918,1244
Değişim0.97%1.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → MGA istatistikleri

KWD → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15.128,9000, en düşük 14.930,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15.018,1167 oldu. KWD → MGA kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

KWD → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15.128,9000, en düşük 14.788,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14.918,1244 oldu. KWD → MGA kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Madagaskar Ariarisi
1 KWD15.128,90000 MGA
5 KWD75.644,50000 MGA
10 KWD151.289,00000 MGA
20 KWD302.578,00000 MGA
50 KWD756.445,00000 MGA
100 KWD1.512.890,00000 MGA
250 KWD3.782.225,00000 MGA
500 KWD7.564.450,00000 MGA
1000 KWD15.128.900,00000 MGA
2000 KWD30.257.800,00000 MGA
5000 KWD75.644.500,00000 MGA
10000 KWD151.289.000,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kuveyt Dinarı
1 MGA0,00007 KWD
5 MGA0,00033 KWD
10 MGA0,00066 KWD
20 MGA0,00132 KWD
50 MGA0,00330 KWD
100 MGA0,00661 KWD
250 MGA0,01652 KWD
500 MGA0,03305 KWD
1000 MGA0,06610 KWD
2000 MGA0,13220 KWD
5000 MGA0,33049 KWD
10000 MGA0,66099 KWD