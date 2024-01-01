5.000 Moldova leyinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MDL → GBP çevirin

5.000 mdl
222,12 gbp

1,000L MDL = 0,04442£ GBP

16:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04440,0454
Düşük0,04350,0435
Ortalama0,04390,0444
Değişim0.36%-1.62%
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1 MDL → GBP istatistikleri

MDL → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0444, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0439 oldu. MDL → GBP kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

MDL → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0444 oldu. MDL → GBP kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1751,3851,53483,7411,6781,336
1 GBP1,277123,2051,7681,958106,9132,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56613,12611,10860,4761,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İngiliz Pound Sterlini
1 MDL0,04442 GBP
5 MDL0,22212 GBP
10 MDL0,44423 GBP
20 MDL0,88846 GBP
50 MDL2,22116 GBP
100 MDL4,44232 GBP
250 MDL11,10580 GBP
500 MDL22,21160 GBP
1000 MDL44,42320 GBP
2000 MDL88,84640 GBP
5000 MDL222,11600 GBP
10000 MDL444,23200 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Moldova Leyi
1 GBP22,51080 MDL
5 GBP112,55400 MDL
10 GBP225,10800 MDL
20 GBP450,21600 MDL
50 GBP1.125,54000 MDL
100 GBP2.251,08000 MDL
250 GBP5.627,70000 MDL
500 GBP11.255,40000 MDL
1000 GBP22.510,80000 MDL
2000 GBP45.021,60000 MDL
5000 GBP112.554,00000 MDL
10000 GBP225.108,00000 MDL