20 Moldova leyinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MDL → GBP çevirin

20 mdl
0,89 gbp

1,000L MDL = 0,04442£ GBP

15:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04440,0454
Düşük0,04350,0435
Ortalama0,04390,0444
Değişim0.36%-1.62%
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1 MDL → GBP istatistikleri

MDL → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0444, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0439 oldu. MDL → GBP kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

MDL → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0444 oldu. MDL → GBP kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,181,3851,53483,7391,6781,336
1 GBP1,277123,2141,7681,958106,9262,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56613,1311,10860,4771,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İngiliz Pound Sterlini
1 MDL0,04442 GBP
5 MDL0,22208 GBP
10 MDL0,44416 GBP
20 MDL0,88832 GBP
50 MDL2,22081 GBP
100 MDL4,44162 GBP
250 MDL11,10405 GBP
500 MDL22,20810 GBP
1000 MDL44,41620 GBP
2000 MDL88,83240 GBP
5000 MDL222,08100 GBP
10000 MDL444,16200 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Moldova Leyi
1 GBP22,51430 MDL
5 GBP112,57150 MDL
10 GBP225,14300 MDL
20 GBP450,28600 MDL
50 GBP1.125,71500 MDL
100 GBP2.251,43000 MDL
250 GBP5.628,57500 MDL
500 GBP11.257,15000 MDL
1000 GBP22.514,30000 MDL
2000 GBP45.028,60000 MDL
5000 GBP112.571,50000 MDL
10000 GBP225.143,00000 MDL