10 Fas dirheminden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → KYD çevirin

10 mad
0,83 kyd

1,000د.م. MAD = 0,08260$ KYD

13:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08360,0836
Düşük0,08220,0816
Ortalama0,08310,0826
Değişim0.45%1.24%
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1 MAD → KYD istatistikleri

MAD → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0836, en düşük 0,0822 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0831 oldu. MAD → KYD kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

MAD → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0836, en düşük 0,0816 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0826 oldu. MAD → KYD kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2640,780,9261,381,5271,33718,161
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,11811,1861,7681,9561,71323,27
1 EUR1,08655,9670,84311,4911,6491,44419,617

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cayman Adaları Doları
1 MAD0,08260 KYD
5 MAD0,41299 KYD
10 MAD0,82597 KYD
20 MAD1,65194 KYD
50 MAD4,12986 KYD
100 MAD8,25972 KYD
250 MAD20,64930 KYD
500 MAD41,29860 KYD
1000 MAD82,59720 KYD
2000 MAD165,19440 KYD
5000 MAD412,98600 KYD
10000 MAD825,97200 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Fas Dirhemi
1 KYD12,10700 MAD
5 KYD60,53500 MAD
10 KYD121,07000 MAD
20 KYD242,14000 MAD
50 KYD605,35000 MAD
100 KYD1.210,70000 MAD
250 KYD3.026,75000 MAD
500 KYD6.053,50000 MAD
1000 KYD12.107,00000 MAD
2000 KYD24.214,00000 MAD
5000 KYD60.535,00000 MAD
10000 KYD121.070,00000 MAD