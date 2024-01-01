10 Cayman Adaları dolarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KYD → MAD çevirin

1.000$ KYD = 12.21د.م. MAD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 KYD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12.208712.2087
Düşük11.937811.7512
Ortalama12.062511.9432
Değişim0.83%3.02%
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1 KYD → MAD istatistikleri

KYD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12.2087, en düşük 11.9378 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12.0625 oldu. KYD → MAD kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

KYD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12.2087, en düşük 11.7512 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11.9432 oldu. KYD → MAD kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.48080.949651.3424518.1761.547391.40920.792236
1 INR0.01183710.01124120.01589060.2151490.01831650.01668070.00937771
1 EUR1.05388.958311.413619.13931.62941.483890.83415
1 SGD0.74490762.93030.707414113.53941.152661.049720.590142

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Fas Dirhemi
1 KYD12.20870 MAD
5 KYD61.04350 MAD
10 KYD122.08700 MAD
20 KYD244.17400 MAD
50 KYD610.43500 MAD
100 KYD1220.87000 MAD
250 KYD3052.17500 MAD
500 KYD6104.35000 MAD
1000 KYD12208.70000 MAD
2000 KYD24417.40000 MAD
5000 KYD61043.50000 MAD
10000 KYD122087.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cayman Adaları Doları
1 MAD0.08191 KYD
5 MAD0.40955 KYD
10 MAD0.81909 KYD
20 MAD1.63818 KYD
50 MAD4.09546 KYD
100 MAD8.19091 KYD
250 MAD20.47727 KYD
500 MAD40.95455 KYD
1000 MAD81.90910 KYD
2000 MAD163.81820 KYD
5000 MAD409.54550 KYD
10000 MAD819.09100 KYD