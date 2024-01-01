2.000 Fas dirheminden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → KYD çevirin

2.000 mad
165,19 kyd

1,000د.م. MAD = 0,08259$ KYD

13:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08360,0836
Düşük0,08220,0816
Ortalama0,08310,0826
Değişim0.45%1.24%
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1 MAD → KYD istatistikleri

MAD → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0836, en düşük 0,0822 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0831 oldu. MAD → KYD kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

MAD → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0836, en düşük 0,0816 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0826 oldu. MAD → KYD kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,320,780,9261,381,5271,33718,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,15911,1861,7681,9561,71323,267
1 EUR1,08655,9660,84311,4911,6491,44419,613

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cayman Adaları Doları
1 MAD0,08259 KYD
5 MAD0,41297 KYD
10 MAD0,82593 KYD
20 MAD1,65186 KYD
50 MAD4,12965 KYD
100 MAD8,25930 KYD
250 MAD20,64825 KYD
500 MAD41,29650 KYD
1000 MAD82,59300 KYD
2000 MAD165,18600 KYD
5000 MAD412,96500 KYD
10000 MAD825,93000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Fas Dirhemi
1 KYD12,10760 MAD
5 KYD60,53800 MAD
10 KYD121,07600 MAD
20 KYD242,15200 MAD
50 KYD605,38000 MAD
100 KYD1.210,76000 MAD
250 KYD3.026,90000 MAD
500 KYD6.053,80000 MAD
1000 KYD12.107,60000 MAD
2000 KYD24.215,20000 MAD
5000 KYD60.538,00000 MAD
10000 KYD121.076,00000 MAD