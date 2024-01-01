5 Fas dirheminden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MAD → CRC çevirin

5 mad
263,64 crc

1,000د.م. MAD = 52,73₡ CRC

12:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek54,053154,0531
Düşük52,643050,5039
Ortalama53,478652,5970
Değişim0.16%4.40%
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1 MAD → CRC istatistikleri

MAD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 54,0531, en düşük 52,6430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 53,4786 oldu. MAD → CRC kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

MAD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,0531, en düşük 50,5039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 52,5970 oldu. MAD → CRC kurundaki değişiklik 4.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4970,7810,9261,3821,5281,33718,184
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,23411,1861,7711,9581,71323,294
1 EUR1,08655,9450,84311,4921,651,44419,634

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kosta Rika Kolonu
1 MAD52,72880 CRC
5 MAD263,64400 CRC
10 MAD527,28800 CRC
20 MAD1.054,57600 CRC
50 MAD2.636,44000 CRC
100 MAD5.272,88000 CRC
250 MAD13.182,20000 CRC
500 MAD26.364,40000 CRC
1000 MAD52.728,80000 CRC
2000 MAD105.457,60000 CRC
5000 MAD263.644,00000 CRC
10000 MAD527.288,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Fas Dirhemi
1 CRC0,01897 MAD
5 CRC0,09482 MAD
10 CRC0,18965 MAD
20 CRC0,37930 MAD
50 CRC0,94825 MAD
100 CRC1,89650 MAD
250 CRC4,74125 MAD
500 CRC9,48250 MAD
1000 CRC18,96500 MAD
2000 CRC37,93000 MAD
5000 CRC94,82500 MAD
10000 CRC189,65000 MAD