1 Lesotho lotisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LSL → WST çevirin

1 lsl
0,15 wst

1,000L LSL = 0,1511WS$ WST

11:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15140,1517
Düşük0,14670,1431
Ortalama0,14950,1484
Değişim3.04%1.80%
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1 LSL → WST istatistikleri

LSL → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1514, en düşük 0,1467 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1495 oldu. LSL → WST kurundaki değişiklik 3.04 değerindeydi.

LSL → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1517, en düşük 0,1431 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1484 oldu. LSL → WST kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,371,4921,6520,94720
1 GBP1,18511,279107,131,7681,9581,12223,709
1 USD0,9270,782183,7381,3821,530,87718,532
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Samoa Talası
1 LSL0,15111 WST
5 LSL0,75553 WST
10 LSL1,51106 WST
20 LSL3,02212 WST
50 LSL7,55530 WST
100 LSL15,11060 WST
250 LSL37,77650 WST
500 LSL75,55300 WST
1000 LSL151,10600 WST
2000 LSL302,21200 WST
5000 LSL755,53000 WST
10000 LSL1.511,06000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Lesotho Lotisi
1 WST6,61788 LSL
5 WST33,08940 LSL
10 WST66,17880 LSL
20 WST132,35760 LSL
50 WST330,89400 LSL
100 WST661,78800 LSL
250 WST1.654,47000 LSL
500 WST3.308,94000 LSL
1000 WST6.617,88000 LSL
2000 WST13.235,76000 LSL
5000 WST33.089,40000 LSL
10000 WST66.178,80000 LSL