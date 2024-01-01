50 Samoa talasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile WST → LSL çevirin

1,000WS$ WST = 6,562L LSL

05:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 WST → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,68666,6866
Düşük6,29576,2957
Ortalama6,50946,5145
Değişim1.94%0.06%
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1 WST → LSL istatistikleri

WST → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5094 oldu. WST → LSL kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

WST → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5145 oldu. WST → LSL kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9661,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62719,0171,4840,83689,3481,418
1 AUD0,6510,615111,6880,9120,51354,9110,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Lesotho Lotisi
1 WST6,56190 LSL
5 WST32,80950 LSL
10 WST65,61900 LSL
20 WST131,23800 LSL
50 WST328,09500 LSL
100 WST656,19000 LSL
250 WST1.640,47500 LSL
500 WST3.280,95000 LSL
1000 WST6.561,90000 LSL
2000 WST13.123,80000 LSL
5000 WST32.809,50000 LSL
10000 WST65.619,00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Samoa Talası
1 LSL0,15240 WST
5 LSL0,76198 WST
10 LSL1,52395 WST
20 LSL3,04790 WST
50 LSL7,61975 WST
100 LSL15,23950 WST
250 LSL38,09875 WST
500 LSL76,19750 WST
1000 LSL152,39500 WST
2000 LSL304,79000 WST
5000 LSL761,97500 WST
10000 LSL1.523,95000 WST