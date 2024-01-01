1 Samoa talasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile WST → LSL çevirin

1,000WS$ WST = 6,561L LSL

05:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 WST → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,68666,6866
Düşük6,29576,2957
Ortalama6,50946,5145
Değişim1.93%0.05%
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1 WST → LSL istatistikleri

WST → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5094 oldu. WST → LSL kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

WST → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5145 oldu. WST → LSL kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9621,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62719,0141,4840,83589,3481,418
1 AUD0,6510,615111,6850,9120,51354,9110,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Lesotho Lotisi
1 WST6,56077 LSL
5 WST32,80385 LSL
10 WST65,60770 LSL
20 WST131,21540 LSL
50 WST328,03850 LSL
100 WST656,07700 LSL
250 WST1.640,19250 LSL
500 WST3.280,38500 LSL
1000 WST6.560,77000 LSL
2000 WST13.121,54000 LSL
5000 WST32.803,85000 LSL
10000 WST65.607,70000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Samoa Talası
1 LSL0,15242 WST
5 LSL0,76211 WST
10 LSL1,52421 WST
20 LSL3,04842 WST
50 LSL7,62105 WST
100 LSL15,24210 WST
250 LSL38,10525 WST
500 LSL76,21050 WST
1000 LSL152,42100 WST
2000 LSL304,84200 WST
5000 LSL762,10500 WST
10000 LSL1.524,21000 WST