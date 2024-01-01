20 Lesotho lotisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile LSL → TZS çevirin

20 lsl
2.952,82 tzs

1,000L LSL = 147,6tzs TZS

11:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek148,6920148,6920
Düşük142,0660137,1870
Ortalama146,2053143,1378
Değişim3.92%5.72%
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1 LSL → TZS istatistikleri

LSL → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 148,6920, en düşük 142,0660 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 146,2053 oldu. LSL → TZS kurundaki değişiklik 3.92 değerindeydi.

LSL → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 148,6920, en düşük 137,1870 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 143,1378 oldu. LSL → TZS kurundaki değişiklik 5.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,07990,3681,4921,6510,94720,025
1 GBP1,18611,28107,161,7691,9581,12323,746
1 USD0,9270,781183,7321,3821,530,87718,554
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Tanzanya Şilini
1 LSL147,64100 TZS
5 LSL738,20500 TZS
10 LSL1.476,41000 TZS
20 LSL2.952,82000 TZS
50 LSL7.382,05000 TZS
100 LSL14.764,10000 TZS
250 LSL36.910,25000 TZS
500 LSL73.820,50000 TZS
1000 LSL147.641,00000 TZS
2000 LSL295.282,00000 TZS
5000 LSL738.205,00000 TZS
10000 LSL1.476.410,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Lesotho Lotisi
1 TZS0,00677 LSL
5 TZS0,03387 LSL
10 TZS0,06773 LSL
20 TZS0,13546 LSL
50 TZS0,33866 LSL
100 TZS0,67732 LSL
250 TZS1,69330 LSL
500 TZS3,38659 LSL
1000 TZS6,77318 LSL
2000 TZS13,54636 LSL
5000 TZS33,86590 LSL
10000 TZS67,73180 LSL