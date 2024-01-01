5 Lesotho lotisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile LSL → RON çevirin

5 lsl
1,27 ron

1,000L LSL = 0,2535L RON

11:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25440,2590
Düşük0,24890,2409
Ortalama0,25140,2509
Değişim1.82%1.53%
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1 LSL → RON istatistikleri

LSL → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2544, en düşük 0,2489 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2514 oldu. LSL → RON kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

LSL → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2590, en düşük 0,2409 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2509 oldu. LSL → RON kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3491,4921,6510,94719,975
1 GBP1,18511,279107,0741,7681,9571,12223,673
1 USD0,9270,782183,7341,3821,530,87818,513
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Rumen Leyi
1 LSL0,25350 RON
5 LSL1,26752 RON
10 LSL2,53503 RON
20 LSL5,07006 RON
50 LSL12,67515 RON
100 LSL25,35030 RON
250 LSL63,37575 RON
500 LSL126,75150 RON
1000 LSL253,50300 RON
2000 LSL507,00600 RON
5000 LSL1.267,51500 RON
10000 LSL2.535,03000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Lesotho Lotisi
1 RON3,94473 LSL
5 RON19,72365 LSL
10 RON39,44730 LSL
20 RON78,89460 LSL
50 RON197,23650 LSL
100 RON394,47300 LSL
250 RON986,18250 LSL
500 RON1.972,36500 LSL
1000 RON3.944,73000 LSL
2000 RON7.889,46000 LSL
5000 RON19.723,65000 LSL
10000 RON39.447,30000 LSL