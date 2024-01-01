1 Romanya leyinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile RON → LSL çevirin

1,000L RON = 3,823L LSL

23:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 RON → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,87054,0241
Düşük3,75473,7547
Ortalama3,83443,8890
Değişim-0.59%-3.94%
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1 RON → LSL istatistikleri

RON → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,8705, en düşük 3,7547 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,8344 oldu. RON → LSL kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

RON → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0241, en düşük 3,7547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8890 oldu. RON → LSL kurundaki değişiklik -3.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Lesotho Lotisi
1 RON3,82325 LSL
5 RON19,11625 LSL
10 RON38,23250 LSL
20 RON76,46500 LSL
50 RON191,16250 LSL
100 RON382,32500 LSL
250 RON955,81250 LSL
500 RON1.911,62500 LSL
1000 RON3.823,25000 LSL
2000 RON7.646,50000 LSL
5000 RON19.116,25000 LSL
10000 RON38.232,50000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Rumen Leyi
1 LSL0,26156 RON
5 LSL1,30779 RON
10 LSL2,61557 RON
20 LSL5,23114 RON
50 LSL13,07785 RON
100 LSL26,15570 RON
250 LSL65,38925 RON
500 LSL130,77850 RON
1000 LSL261,55700 RON
2000 LSL523,11400 RON
5000 LSL1.307,78500 RON
10000 LSL2.615,57000 RON