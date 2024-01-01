250 Lesotho lotisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile LSL → QAR çevirin

250 lsl
50,10 qar

1,000L LSL = 0,2004QR QAR

11:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20310,2032
Düşük0,19600,1923
Ortalama0,20010,1988
Değişim2.23%1.73%
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1 LSL → QAR istatistikleri

LSL → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2031, en düşük 0,1960 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2001 oldu. LSL → QAR kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

LSL → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2032, en düşük 0,1923 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1988 oldu. LSL → QAR kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,361,4921,6510,94719,987
1 GBP1,18511,278107,0481,7671,9561,12223,678
1 USD0,9270,782183,7361,3821,530,87718,522
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Katar Riyali
1 LSL0,20041 QAR
5 LSL1,00203 QAR
10 LSL2,00406 QAR
20 LSL4,00812 QAR
50 LSL10,02030 QAR
100 LSL20,04060 QAR
250 LSL50,10150 QAR
500 LSL100,20300 QAR
1000 LSL200,40600 QAR
2000 LSL400,81200 QAR
5000 LSL1.002,03000 QAR
10000 LSL2.004,06000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Lesotho Lotisi
1 QAR4,98988 LSL
5 QAR24,94940 LSL
10 QAR49,89880 LSL
20 QAR99,79760 LSL
50 QAR249,49400 LSL
100 QAR498,98800 LSL
250 QAR1.247,47000 LSL
500 QAR2.494,94000 LSL
1000 QAR4.989,88000 LSL
2000 QAR9.979,76000 LSL
5000 QAR24.949,40000 LSL
10000 QAR49.898,80000 LSL