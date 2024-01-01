10 bin Lesotho lotisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile LSL → QAR çevirin

10.000 lsl
2.004,44 qar

1,000L LSL = 0,2004QR QAR

11:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20310,2032
Düşük0,19600,1923
Ortalama0,20010,1988
Değişim2.23%1.73%
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1 LSL → QAR istatistikleri

LSL → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2031, en düşük 0,1960 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2001 oldu. LSL → QAR kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

LSL → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2032, en düşük 0,1923 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1988 oldu. LSL → QAR kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3531,4921,6510,94719,985
1 GBP1,18411,278107,0081,7661,9551,12123,669
1 USD0,9270,783183,7341,3821,530,87718,521
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Katar Riyali
1 LSL0,20044 QAR
5 LSL1,00222 QAR
10 LSL2,00444 QAR
20 LSL4,00888 QAR
50 LSL10,02220 QAR
100 LSL20,04440 QAR
250 LSL50,11100 QAR
500 LSL100,22200 QAR
1000 LSL200,44400 QAR
2000 LSL400,88800 QAR
5000 LSL1.002,22000 QAR
10000 LSL2.004,44000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Lesotho Lotisi
1 QAR4,98892 LSL
5 QAR24,94460 LSL
10 QAR49,88920 LSL
20 QAR99,77840 LSL
50 QAR249,44600 LSL
100 QAR498,89200 LSL
250 QAR1.247,23000 LSL
500 QAR2.494,46000 LSL
1000 QAR4.988,92000 LSL
2000 QAR9.977,84000 LSL
5000 QAR24.944,60000 LSL
10000 QAR49.889,20000 LSL