500 Katar riyalinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile QAR → LSL çevirin

1,000QR QAR = 4,922L LSL

19:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 QAR → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01435,0143
Düşük4,74774,6914
Ortalama4,86364,8415
Değişim1.95%0.82%
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1 QAR → LSL istatistikleri

QAR → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0143, en düşük 4,7477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8636 oldu. QAR → LSL kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

QAR → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0143, en düşük 4,6914 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8415 oldu. QAR → LSL kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6741.227,241,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Lesotho Lotisi
1 QAR4,92154 LSL
5 QAR24,60770 LSL
10 QAR49,21540 LSL
20 QAR98,43080 LSL
50 QAR246,07700 LSL
100 QAR492,15400 LSL
250 QAR1.230,38500 LSL
500 QAR2.460,77000 LSL
1000 QAR4.921,54000 LSL
2000 QAR9.843,08000 LSL
5000 QAR24.607,70000 LSL
10000 QAR49.215,40000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Katar Riyali
1 LSL0,20319 QAR
5 LSL1,01594 QAR
10 LSL2,03188 QAR
20 LSL4,06376 QAR
50 LSL10,15940 QAR
100 LSL20,31880 QAR
250 LSL50,79700 QAR
500 LSL101,59400 QAR
1000 LSL203,18800 QAR
2000 LSL406,37600 QAR
5000 LSL1.015,94000 QAR
10000 LSL2.031,88000 QAR