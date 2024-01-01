1 Lesotho lotisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile LSL → BDT çevirin

1 lsl
6,46 bdt

1,000L LSL = 6,459Tk BDT

10:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LSL → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,53836,5513
Düşük6,31385,8983
Ortalama6,44486,3677
Değişim2.28%9.33%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LSL → BDT istatistikleri

LSL → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,5383, en düşük 6,3138 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,4448 oldu. LSL → BDT kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

LSL → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,5513, en düşük 5,8983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,3677 oldu. LSL → BDT kurundaki değişiklik 9.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3211,4921,6520,94620,13
1 GBP1,18411,278106,9811,7671,9571,1223,843
1 USD0,9270,783183,7391,3831,5320,87718,663
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bangladeş Takası
1 LSL6,45936 BDT
5 LSL32,29680 BDT
10 LSL64,59360 BDT
20 LSL129,18720 BDT
50 LSL322,96800 BDT
100 LSL645,93600 BDT
250 LSL1.614,84000 BDT
500 LSL3.229,68000 BDT
1000 LSL6.459,36000 BDT
2000 LSL12.918,72000 BDT
5000 LSL32.296,80000 BDT
10000 LSL64.593,60000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Lesotho Lotisi
1 BDT0,15481 LSL
5 BDT0,77407 LSL
10 BDT1,54814 LSL
20 BDT3,09628 LSL
50 BDT7,74070 LSL
100 BDT15,48140 LSL
250 BDT38,70350 LSL
500 BDT77,40700 LSL
1000 BDT154,81400 LSL
2000 BDT309,62800 LSL
5000 BDT774,07000 LSL
10000 BDT1.548,14000 LSL