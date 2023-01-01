bin Bangladeş takasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile BDT → LSL çevirin

1.000 bdt
171,82 lsl

1.00000 BDT = 0.17182 LSL

3:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → LSL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 LSL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.057887.9191.426181.63810.9665518.531
1GBP1.1553311.2221101.5751.64771.892531.1166921.4092
1USD0.945350.818264183.1151.348251.548590.9137517.5184
1INR0.01137410.009844960.012031510.01622150.01863190.01099380.210773

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Bangladeş takasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Lesotho Lotisi
1 BDT0.17182 LSL
5 BDT0.85908 LSL
10 BDT1.71817 LSL
20 BDT3.43634 LSL
50 BDT8.59085 LSL
100 BDT17.18170 LSL
250 BDT42.95425 LSL
500 BDT85.90850 LSL
1000 BDT171.81700 LSL
2000 BDT343.63400 LSL
5000 BDT859.08500 LSL
10000 BDT1718.17000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Bangladeş Takası
1 LSL5.82015 BDT
5 LSL29.10075 BDT
10 LSL58.20150 BDT
20 LSL116.40300 BDT
50 LSL291.00750 BDT
100 LSL582.01500 BDT
250 LSL1455.03750 BDT
500 LSL2910.07500 BDT
1000 LSL5820.15000 BDT
2000 LSL11640.30000 BDT
5000 LSL29100.75000 BDT
10000 LSL58201.50000 BDT