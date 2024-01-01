1 Liberya dolarından Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile LRD → PLN çevirin
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|1 LRD → PLN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0206
|0,0211
|Düşük
|0,0200
|0,0200
|Ortalama
|0,0202
|0,0205
|Değişim
|-1.31%
|-2.06%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LRD → PLN istatistikleri
LRD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0206, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0202 oldu. LRD → PLN kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.
LRD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0211, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0205 oldu. LRD → PLN kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.
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Liberya dolarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Liberya Doları
|1 PLN
|49,11630 LRD
|5 PLN
|245,58150 LRD
|10 PLN
|491,16300 LRD
|20 PLN
|982,32600 LRD
|50 PLN
|2.455,81500 LRD
|100 PLN
|4.911,63000 LRD
|250 PLN
|12.279,07500 LRD
|500 PLN
|24.558,15000 LRD
|1000 PLN
|49.116,30000 LRD
|2000 PLN
|98.232,60000 LRD
|5000 PLN
|245.581,50000 LRD
|10000 PLN
|491.163,00000 LRD