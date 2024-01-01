1 Polonya zlotisinden Liberya dolarına
Reel döviz kuru ile PLN → LRD çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
PLN → LRD çevrim grafiği
1 PLN = 45,50900 LRD
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 PLN → LRD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|48,5850
|51,2431
|Düşük
|45,5090
|45,5090
|Ortalama
|47,4131
|49,2600
|Değişim
|-6.32%
|-10.28%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → LRD istatistikleri
PLN → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,5850, en düşük 45,5090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47,4131 oldu. PLN → LRD kurundaki değişiklik -6.32 değerindeydi.
PLN → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,2431, en düşük 45,5090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,2600 oldu. PLN → LRD kurundaki değişiklik -10.28 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Liberya Doları
|1 PLN
|45,50900 LRD
|5 PLN
|227,54500 LRD
|10 PLN
|455,09000 LRD
|20 PLN
|910,18000 LRD
|50 PLN
|2.275,45000 LRD
|100 PLN
|4.550,90000 LRD
|250 PLN
|11.377,25000 LRD
|500 PLN
|22.754,50000 LRD
|1000 PLN
|45.509,00000 LRD
|2000 PLN
|91.018,00000 LRD
|5000 PLN
|227.545,00000 LRD
|10000 PLN
|455.090,00000 LRD