250 Polonya zlotisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → LRD çevirin

1,000zł PLN = 45,52L$ LRD

14:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 PLN → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,585051,2431
Düşük45,523545,5235
Ortalama47,413649,2602
Değişim-6.29%-10.25%
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1 PLN → LRD istatistikleri

PLN → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,5850, en düşük 45,5235 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47,4136 oldu. PLN → LRD kurundaki değişiklik -6.29 değerindeydi.

PLN → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,2431, en düşük 45,5235 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,2602 oldu. PLN → LRD kurundaki değişiklik -10.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4170,8861.394,6511,0823,935
1 EUR1,05710,83789,1870,9361.473,4511,70625,287
1 GBP1,2621,1951106,5471,1181.760,2613,98530,21
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Liberya Doları
1 PLN45,52350 LRD
5 PLN227,61750 LRD
10 PLN455,23500 LRD
20 PLN910,47000 LRD
50 PLN2.276,17500 LRD
100 PLN4.552,35000 LRD
250 PLN11.380,87500 LRD
500 PLN22.761,75000 LRD
1000 PLN45.523,50000 LRD
2000 PLN91.047,00000 LRD
5000 PLN227.617,50000 LRD
10000 PLN455.235,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Polonya Zlotisi
1 LRD0,02197 PLN
5 LRD0,10983 PLN
10 LRD0,21967 PLN
20 LRD0,43933 PLN
50 LRD1,09833 PLN
100 LRD2,19667 PLN
250 LRD5,49168 PLN
500 LRD10,98335 PLN
1000 LRD21,96670 PLN
2000 LRD43,93340 PLN
5000 LRD109,83350 PLN
10000 LRD219,66700 PLN