bin Liberya dolarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile LRD → PLN çevirin

1.000 lrd
20,36 pln

1,000L$ LRD = 0,02036zł PLN

09:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02060,0211
Düşük0,02000,0200
Ortalama0,02020,0205
Değişim-1.31%-2.06%
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1 LRD → PLN istatistikleri

LRD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0206, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0202 oldu. LRD → PLN kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

LRD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0211, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0205 oldu. LRD → PLN kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2160,9270,7831,33883,7391,682
1 CAD0,723113,1740,6710,5670,96860,561,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0791,49119,64710,8451,44390,3171,814

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Liberya dolarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Polonya Zlotisi
1 LRD0,02036 PLN
5 LRD0,10181 PLN
10 LRD0,20362 PLN
20 LRD0,40723 PLN
50 LRD1,01808 PLN
100 LRD2,03616 PLN
250 LRD5,09040 PLN
500 LRD10,18080 PLN
1000 LRD20,36160 PLN
2000 LRD40,72320 PLN
5000 LRD101,80800 PLN
10000 LRD203,61600 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Liberya Doları
1 PLN49,11200 LRD
5 PLN245,56000 LRD
10 PLN491,12000 LRD
20 PLN982,24000 LRD
50 PLN2.455,60000 LRD
100 PLN4.911,20000 LRD
250 PLN12.278,00000 LRD
500 PLN24.556,00000 LRD
1000 PLN49.112,00000 LRD
2000 PLN98.224,00000 LRD
5000 PLN245.560,00000 LRD
10000 PLN491.120,00000 LRD