10 bin Liberya dolarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LRD → NGN çevirin

10.000 lrd
84.976,40 ngn

1,000L$ LRD = 8,498₦ NGN

09:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,49768,4976
Düşük7,81866,8864
Ortalama8,14657,7816
Değişim8.69%19.06%
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1 LRD → NGN istatistikleri

LRD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,4976, en düşük 7,8186 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,1465 oldu. LRD → NGN kurundaki değişiklik 8.69 değerindeydi.

LRD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,4976, en düşük 6,8864 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,7816 oldu. LRD → NGN kurundaki değişiklik 19.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2270,9270,7831,33883,7481,683
1 CAD0,723113,1790,6710,5660,96760,5531,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,65210,8451,44390,2971,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Nijerya Nairası
1 LRD8,49764 NGN
5 LRD42,48820 NGN
10 LRD84,97640 NGN
20 LRD169,95280 NGN
50 LRD424,88200 NGN
100 LRD849,76400 NGN
250 LRD2.124,41000 NGN
500 LRD4.248,82000 NGN
1000 LRD8.497,64000 NGN
2000 LRD16.995,28000 NGN
5000 LRD42.488,20000 NGN
10000 LRD84.976,40000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Liberya Doları
1 NGN0,11768 LRD
5 NGN0,58840 LRD
10 NGN1,17680 LRD
20 NGN2,35360 LRD
50 NGN5,88400 LRD
100 NGN11,76800 LRD
250 NGN29,42000 LRD
500 NGN58,84000 LRD
1000 NGN117,68000 LRD
2000 NGN235,36000 LRD
5000 NGN588,40000 LRD
10000 NGN1.176,80000 LRD