Liberya dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LRD → JEP çevirin

1.000 lrd
4,18 jep

1.00000 LRD = 0.00418 JEP

11:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.073689.15531.453491.652070.94814518.3251
1 GBP1.1697611.25585104.291.700231.932521.109121.4359
1 USD0.931450.796273183.04331.353851.538820.8831517.0688
1 INR0.01121640.009588650.012041910.01630290.01853030.01063480.205541

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Liberya dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → SGD

LRD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Jersey poundu
1 LRD0.00418 JEP
5 LRD0.02091 JEP
10 LRD0.04181 JEP
20 LRD0.08362 JEP
50 LRD0.20906 JEP
100 LRD0.41811 JEP
250 LRD1.04528 JEP
500 LRD2.09056 JEP
1000 LRD4.18112 JEP
2000 LRD8.36224 JEP
5000 LRD20.90560 JEP
10000 LRD41.81120 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Liberya Doları
1 JEP239.17000 LRD
5 JEP1195.85000 LRD
10 JEP2391.70000 LRD
20 JEP4783.40000 LRD
50 JEP11958.50000 LRD
100 JEP23917.00000 LRD
250 JEP59792.50000 LRD
500 JEP119585.00000 LRD
1000 JEP239170.00000 LRD
2000 JEP478340.00000 LRD
5000 JEP1195850.00000 LRD
10000 JEP2391700.00000 LRD