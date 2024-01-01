1 Liberya dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile LRD → CRC çevirin

1 lrd
2,68 crc

1,000L$ LRD = 2,681₡ CRC

08:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,74712,7471
Düşük2,68002,6264
Ortalama2,70692,6911
Değişim-0.75%2.06%
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1 LRD → CRC istatistikleri

LRD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7471, en düşük 2,6800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7069 oldu. LRD → CRC kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

LRD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7471, en düşük 2,6264 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6911 oldu. LRD → CRC kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2560,9270,7821,33883,7391,683
1 CAD0,723113,1970,670,5650,96760,5341,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49319,69810,8441,44390,351,816

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Liberya dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kosta Rika Kolonu
1 LRD2,68074 CRC
5 LRD13,40370 CRC
10 LRD26,80740 CRC
20 LRD53,61480 CRC
50 LRD134,03700 CRC
100 LRD268,07400 CRC
250 LRD670,18500 CRC
500 LRD1.340,37000 CRC
1000 LRD2.680,74000 CRC
2000 LRD5.361,48000 CRC
5000 LRD13.403,70000 CRC
10000 LRD26.807,40000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Liberya Doları
1 CRC0,37303 LRD
5 CRC1,86516 LRD
10 CRC3,73031 LRD
20 CRC7,46062 LRD
50 CRC18,65155 LRD
100 CRC37,30310 LRD
250 CRC93,25775 LRD
500 CRC186,51550 LRD
1000 CRC373,03100 LRD
2000 CRC746,06200 LRD
5000 CRC1.865,15500 LRD
10000 CRC3.730,31000 LRD