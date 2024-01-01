250 Sri Lanka rupisinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → TTD çevirin

250 lkr
5,59 ttd

1,000Sr LKR = 0,02235TT$ TTD

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02250,0228
Düşük0,02210,0221
Ortalama0,02230,0224
Değişim0.42%-1.75%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → TTD istatistikleri

LKR → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0225, en düşük 0,0221 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0223 oldu. LKR → TTD kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.

LKR → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0228, en düşük 0,0221 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0224 oldu. LKR → TTD kurundaki değişiklik -1.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7361,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,571,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1021,9611,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Trinidad ve Tobago Doları
1 LKR0,02235 TTD
5 LKR0,11177 TTD
10 LKR0,22353 TTD
20 LKR0,44706 TTD
50 LKR1,11766 TTD
100 LKR2,23531 TTD
250 LKR5,58828 TTD
500 LKR11,17655 TTD
1000 LKR22,35310 TTD
2000 LKR44,70620 TTD
5000 LKR111,76550 TTD
10000 LKR223,53100 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Sri Lanka Rupisi
1 TTD44,73650 LKR
5 TTD223,68250 LKR
10 TTD447,36500 LKR
20 TTD894,73000 LKR
50 TTD2.236,82500 LKR
100 TTD4.473,65000 LKR
250 TTD11.184,12500 LKR
500 TTD22.368,25000 LKR
1000 TTD44.736,50000 LKR
2000 TTD89.473,00000 LKR
5000 TTD223.682,50000 LKR
10000 TTD447.365,00000 LKR