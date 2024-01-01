100 Sri Lanka rupisinden Sierra Leone leonesine
Reel döviz kuru ile LKR → SLL çevirin
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|1 LKR → SLL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|74,7986
|76,8396
|Düşük
|74,0039
|73,7282
|Ortalama
|74,4097
|74,8060
|Değişim
|-0.28%
|-2.84%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → SLL istatistikleri
LKR → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 74,7986, en düşük 74,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 74,4097 oldu. LKR → SLL kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.
LKR → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 76,8396, en düşük 73,7282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 74,8060 oldu. LKR → SLL kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Sierra Leone Leonesi
|1 LKR
|74,44170 SLL
|5 LKR
|372,20850 SLL
|10 LKR
|744,41700 SLL
|20 LKR
|1.488,83400 SLL
|50 LKR
|3.722,08500 SLL
|100 LKR
|7.444,17000 SLL
|250 LKR
|18.610,42500 SLL
|500 LKR
|37.220,85000 SLL
|1000 LKR
|74.441,70000 SLL
|2000 LKR
|148.883,40000 SLL
|5000 LKR
|372.208,50000 SLL
|10000 LKR
|744.417,00000 SLL