500 Sri Lanka rupisinden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile LKR → SLL çevirin

500 lkr
37.220,85 sll

1,000Sr LKR = 74,44Le SLL

07:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek74,798676,8396
Düşük74,003973,7282
Ortalama74,409774,8060
Değişim-0.28%-2.84%
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1 LKR → SLL istatistikleri

LKR → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 74,7986, en düşük 74,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 74,4097 oldu. LKR → SLL kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

LKR → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 76,8396, en düşük 73,7282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 74,8060 oldu. LKR → SLL kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7321,5320,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56560,5861,1090,670,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1651,9611,1841,7124,701
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

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Sri Lanka rupisinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Sierra Leone Leonesi
1 LKR74,44170 SLL
5 LKR372,20850 SLL
10 LKR744,41700 SLL
20 LKR1.488,83400 SLL
50 LKR3.722,08500 SLL
100 LKR7.444,17000 SLL
250 LKR18.610,42500 SLL
500 LKR37.220,85000 SLL
1000 LKR74.441,70000 SLL
2000 LKR148.883,40000 SLL
5000 LKR372.208,50000 SLL
10000 LKR744.417,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Sri Lanka Rupisi
1 SLL0,01343 LKR
5 SLL0,06717 LKR
10 SLL0,13433 LKR
20 SLL0,26867 LKR
50 SLL0,67167 LKR
100 SLL1,34333 LKR
250 SLL3,35833 LKR
500 SLL6,71665 LKR
1000 SLL13,43330 LKR
2000 SLL26,86660 LKR
5000 SLL67,16650 LKR
10000 SLL134,33300 LKR